На Закарпатье в ДТП пострадал ребенок [ Редактировать ]
Во вторник, 6 августа, в Закарпатской области на автодороге Мукачево-Рогатин в селе Лазещина произошло ДТП. Известно, что в аварии столкнулись легковушка и внедорожник, в результате чего пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda, 31-летний житель села Черная Тиса, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Opel Frontera.
26-летний водитель внедорожника в результате столкновения совершил наезд на малолетнюю девочку, которая находилась на обочине дороги.
Пострадавших доставили в травматологическое отделение местной районной больницы. Транспортные средства помещены на спецплощадку полиции, у водителей отобраны образцы крови на состояние алкогольного опьянения.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Следствие по делу продолжается.
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