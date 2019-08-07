Во вторник, 6 августа, в Закарпатской области на автодороге Мукачево-Рогатин в селе Лазещина произошло ДТП. Известно, что в аварии столкнулись легковушка и внедорожник, в результате чего пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda, 31-летний житель села Черная Тиса, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Opel Frontera.

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26-летний водитель внедорожника в результате столкновения совершил наезд на малолетнюю девочку, которая находилась на обочине дороги.

Пострадавших доставили в травматологическое отделение местной районной больницы. Транспортные средства помещены на спецплощадку полиции, у водителей отобраны образцы крови на состояние алкогольного опьянения.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Следствие по делу продолжается.

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