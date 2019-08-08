В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В четверг, 8 августа, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Во многих регионах ожидается ухудшения погодных условий.
"Днем 8 августа в западных, северных и большинстве центральных областей, грозы, усиление ветра 15-20 м/сек, в отдельных районах град", - говорится в сообщении.
Напомним, что синоптики шокировали прогнозом погоды на август.
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