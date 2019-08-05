Популярная российская балерина Анастасия Волочкова регулярно делится с поклонниками новыми достижениями. Так, и на этот раз звезда балета ошарашила публику новым снимком, где растянулась на катере. Соответствующее фото она опубликовала в Instagram.

"Ну как же без моего шпагата на катере?! Милые дамы, не пытайтесь повторить мой опыт. Этот кадр был сделан на ходу катера! Есть у вас неосторожность упасть в море.. А мне это привычное состояние. Это же элемент моей профессии! Кто помнит длину моего шпагата?", - обратилась Волочкова к поклонникам.

Однако, комментарии Анастасия все еще скрывает от недоброжелателей.

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