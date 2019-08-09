Бывший муж Ани Лорак отправился на отдых с молодой возлюбленной (фото) [ Редактировать ]
Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу недолго был один после развода. Так, совсем недавно бизнесмена заметили в компании девушки, которая открыто демонстрировала свои чувства к нему.
Известно, что пара отправилась на отдых в Испанию. Мурат регулярно делится с подписчиками в Instagram снимками с новой возлюбленной.
"Жизнь становится настоящей и удивительной, когда вы находите человека, который испытывает с вами те же чувства и так же смотрит на будущее", - подписал он один из снимков.
Как выяснилось, спутницу Мурата зовут Самия Ахметова. Она живет в Киеве.
Ранее сообщалось, что Волочкова устроила шоу для гостей отеля.
по теме
"Ногти в хлам": Лолита сделала шокирующее признание
Популярная певица Лолита Милявская шокировала поклонников признанием
Волочкова устроила шоу для гостей отеля (видео)
Популярная балерина Анастасия Волочкова на отдыхе порадовала посетителей отеля своими знаменитыми шпагатами
"Учись, звезда!": Ольгу Бузову жестко раскритиковали в сети
В последнее время популярная российская певица Ольга Бузова стала все чаще попадать под прицел подписчиков
При посадке загорелся самолет с командой певицы Pink
В понедельник, 5 августа, ночью в Дании при посадке загорелся самолет с представителями менеджмента певицы Pink
Алессандра Амбросио поразила "горячими" фото в эффектном купальнике
Знаменитая во всем мире супермодель Алессандра Амбросио поделилась новыми снимками с отдыха в Италии