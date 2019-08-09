Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу недолго был один после развода. Так, совсем недавно бизнесмена заметили в компании девушки, которая открыто демонстрировала свои чувства к нему.

Известно, что пара отправилась на отдых в Испанию. Мурат регулярно делится с подписчиками в Instagram снимками с новой возлюбленной.

"Жизнь становится настоящей и удивительной, когда вы находите человека, который испытывает с вами те же чувства и так же смотрит на будущее", - подписал он один из снимков.

Как выяснилось, спутницу Мурата зовут Самия Ахметова. Она живет в Киеве.

Ранее сообщалось, что Волочкова устроила шоу для гостей отеля.