Известная артистка Наташа Королева часто радует поклонников новыми фото и видео публикациями. В этот раз артистка показала видео, в котором похвасталась новы подарком.

"Спасибо #вьетнам за горячий приём и за вашу любовь к моим песням и русскому языку!! До новых встреч", - подписала публикацию Королева.

Это видео тут же вызвала бурю комментариев в сети: "Сногшибательная и харизматичная. Очень любим вас", " Ягодка жестко располнела", " Какая же ты красотулечка", "Вы не ягодка,а ягодное вино", "Красивая и сочная".

Раньше сообщалось о том, что муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь. А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами. Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с внешним видом мужа Королевой.