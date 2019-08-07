"Уже две недели разведены": новое видео Наташи Королевой взбудоражило поклонников [ Редактировать ]
Известная артистка Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко (более известный, как Тарзан) часто радуют поклонников новыми фото и видео публикациями. В этот раз пара опубликовала видео, которое вызвало бурю комментариев в сети.
"Свадьба!!! День 2!!! ", - подписала видео Королева.
Стоит отметить, что пара Королева-Тарзан отдыхают в Туапсе на свадьбе друзей.
#Свадьба !!! День 2!!! #море #туапсе #аквапаркнебуг🐬 #семья
Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)
Данное видео вызвало огромное количество комментариев у подписчиков Королевой:
"Чего это вы вместе? Вас уж две недели как в нете развели", "Как приятно смотреть на Вас! На людей, которые любят и уважают друг друга", "Наташа, а что это за сварщик с вами в дождь обнимается?", "
Какие Вы классные, приятные личности! Дай бог Вам счастья".
Раньше сообщалось о том, что муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь. А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами. Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с вгнешним видом мужа Королевой.
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