Украинцы используют микрозаймы когда нужно срочно занять деньги [ Редактировать ]
Когда возникает необходимость в денежных средствах, всем хочется избежать бумажной волокиты и хождения по банкам. Особенно актуально это желание в том случае, когда деньги нужны срочно.
Конечно, за крупной суммой мы идем в банк, но, когда нужна небольшая сумма, то здесь у многих возникают сложности. Например, необходимо взять пару тысяч гривен до зарплаты или же вы нашли товар с большой скидкой и хотите его приобрести. Выход из этих ситуаций есть.
Взять в долг у знакомых или родственников
По старинке многие украинцы в случае необходимости обращаются за помощью к друзьям или близким. В большинстве случае это действительно самый оптимальный вариант. Друзья не будут брать с вас проценты и комиссии, да и сроки возврата денег могут быть плавающими или "отдашь, когда будет возможность". Но может быть и так, что вы не захотите рассказывать родственникам, зачем вам деньги, или они откажут вам в помощи. Такое тоже может быть. Да и не всегда хочется портить отношения деньгами. Поэтому далее рассмотрим еще вариант получения быстрых денег.
Оформить кредитную карту
У каждого из нас имеется банковская карта и в большинстве случаев она позволяет не только осуществлять переводы и платежи, но и имеет кредитный лимит. То есть, вы можете взять деньги в долг у банка в пределах этой суммы. Условия подобного сотрудничества указываются в договоре при получении карты. Если у вас нет кредитной карты, то ее довольно легко оформить. Для этого достаточно обратиться в банк держателем карты, которого вы являетесь и подать заявку. Также вы можете подать заявку в любой другой банк. Кредитные карты обычно удобны тем, что позволяют взять небольшую сумму на короткий срок, а потом с зарплаты долг погасить. Обратите внимание на беспроцентный период, который действует по вашей кредитке. Если вы вернете деньги в установленное время, то вам не придется переплачивать. К тому же при регулярном пользовании картой у вас будет возможность увеличить кредитный лимит, а также получить различные приятные бонусы в виде сниженной процентной ставки или кешбэка.
Взять микрокредит
Если ситуация сложилась так, что кредитной карты у вас нет или банк ее вам не одобряет, а у знакомых просить совсем не хочется, то есть еще один отличный вариант. Это микрокредит. В наше время микрокредитование стало довольно популярным и на микрофинансовом рынке образовалось большое количество микрокредитных организаций. Благодаря этому у вас есть возможность выбрать самые интересные и выгодные условия. Оформить онлайн кредит на карту сейчас можно, не выходя из дома. К тому же именно быстрый кредит на карту в Украине имеет ряд неоспоримых преимуществ:
- будучи новым клиентом, можно получить беспроцентный займ;
- отсутствует необходимость закладывать ценные вещи;
- для подачи заявки необходимо предоставить паспорт, ИНН, номер мобильного телефона и карты, на которую будут зачислены денежные средства;
- большинство микрофинансовых организаций работают круглосуточно. Благодаря этому оформить быстрый кредит онлайн можно в любое время;
- процедура оформления занимает не более 8 минут;
- получить такого рода займ можно даже при наличии плохой кредитной истории;
- многие МФО предлагают услугу пролонгации договора.
Что касается самой процедуры оформления микрокредита, то она тоже проста до невозможности и содержит в себе несколько этапов:
1. Зайти на сайт микрофинансовой организации и с помощью кредитного калькулятора выбрать желаемую сумму и срок кредита.
2. Зарегистрироваться на сайте и заполнить небольшую анкету.
3. Получить решение по заявке.
4. Подписать договор с помощью электронной подписи, или другим способом.
5. Получить деньги на карту.
Таким образом можно сделать вывод, что быстрые кредиты - это наиболее оптимальный вариант решение мелких финансовых трудностей.
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