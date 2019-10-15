Когда возникает необходимость в денежных средствах, всем хочется избежать бумажной волокиты и хождения по банкам. Особенно актуально это желание в том случае, когда деньги нужны срочно.

Конечно, за крупной суммой мы идем в банк, но, когда нужна небольшая сумма, то здесь у многих возникают сложности. Например, необходимо взять пару тысяч гривен до зарплаты или же вы нашли товар с большой скидкой и хотите его приобрести. Выход из этих ситуаций есть.

Взять в долг у знакомых или родственников

По старинке многие украинцы в случае необходимости обращаются за помощью к друзьям или близким. В большинстве случае это действительно самый оптимальный вариант. Друзья не будут брать с вас проценты и комиссии, да и сроки возврата денег могут быть плавающими или "отдашь, когда будет возможность". Но может быть и так, что вы не захотите рассказывать родственникам, зачем вам деньги, или они откажут вам в помощи. Такое тоже может быть. Да и не всегда хочется портить отношения деньгами. Поэтому далее рассмотрим еще вариант получения быстрых денег.

Оформить кредитную карту

У каждого из нас имеется банковская карта и в большинстве случаев она позволяет не только осуществлять переводы и платежи, но и имеет кредитный лимит. То есть, вы можете взять деньги в долг у банка в пределах этой суммы. Условия подобного сотрудничества указываются в договоре при получении карты. Если у вас нет кредитной карты, то ее довольно легко оформить. Для этого достаточно обратиться в банк держателем карты, которого вы являетесь и подать заявку. Также вы можете подать заявку в любой другой банк. Кредитные карты обычно удобны тем, что позволяют взять небольшую сумму на короткий срок, а потом с зарплаты долг погасить. Обратите внимание на беспроцентный период, который действует по вашей кредитке. Если вы вернете деньги в установленное время, то вам не придется переплачивать. К тому же при регулярном пользовании картой у вас будет возможность увеличить кредитный лимит, а также получить различные приятные бонусы в виде сниженной процентной ставки или кешбэка.

Взять микрокредит

Если ситуация сложилась так, что кредитной карты у вас нет или банк ее вам не одобряет, а у знакомых просить совсем не хочется, то есть еще один отличный вариант. Это микрокредит. В наше время микрокредитование стало довольно популярным и на микрофинансовом рынке образовалось большое количество микрокредитных организаций. Благодаря этому у вас есть возможность выбрать самые интересные и выгодные условия. Оформить онлайн кредит на карту сейчас можно, не выходя из дома. К тому же именно быстрый кредит на карту в Украине имеет ряд неоспоримых преимуществ:

будучи новым клиентом, можно получить беспроцентный займ;

отсутствует необходимость закладывать ценные вещи;

для подачи заявки необходимо предоставить паспорт, ИНН, номер мобильного телефона и карты, на которую будут зачислены денежные средства;

большинство микрофинансовых организаций работают круглосуточно. Благодаря этому оформить быстрый кредит онлайн можно в любое время;

процедура оформления занимает не более 8 минут;

получить такого рода займ можно даже при наличии плохой кредитной истории;

многие МФО предлагают услугу пролонгации договора.

Что касается самой процедуры оформления микрокредита, то она тоже проста до невозможности и содержит в себе несколько этапов:

1. Зайти на сайт микрофинансовой организации и с помощью кредитного калькулятора выбрать желаемую сумму и срок кредита.

2. Зарегистрироваться на сайте и заполнить небольшую анкету.

3. Получить решение по заявке.

4. Подписать договор с помощью электронной подписи, или другим способом.

5. Получить деньги на карту.

Таким образом можно сделать вывод, что быстрые кредиты - это наиболее оптимальный вариант решение мелких финансовых трудностей.