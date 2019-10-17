Ученые уверены, что полным мужчинам нужно отказаться от фастфуда, так как в их случае он способствует снижению уровня тестостерона. Вредные эффекты от фастфуда проявляются мгновенно и сохраняются в течение некоторого времени после употребления.

Отмечается, что даже одна средняя порция еды с высоким содержанием жира (и других не очень полезных веществ) понижает уровень тестостерона на двадцать пять процентов. Один из важнейших для мужского организма гормонов снижается в течение шестидесяти минут, а затем плавно восстанавливается за четыре часа или еще более медленно.

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Эффект, при этом, особенно выражен у мужчин, которые имеют лишний вес. У полных мужчин и так масса гормональных проблем, поэтому добавлять еще одну, по словам ученых, не стоит - лучше отказаться от фастфуда.

"Вредная еда может спровоцировать вредные эффекты, которые будут особенно заметными, если вы планируете обзавестись ребенком. Исследования показывают, что жирная и высококалорийная пища ощутимо снижает вероятность успешного зачатия", - говорят сотрудники Университета Флиндерса.

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