Собака спела гимн Украины и стала знаменитой (видео) [ Редактировать ]
Собака исполнила гимн Украины и стала героиней сети. Дело в том, что мелодию было слышно из громкоговорителя и пес решил "подпеть".
Видео было опубликовано "Одиннадцатой отдельной бригадой" на странице в Facebook.
На кадрах видно и слышно, как собака начинает завывать под мелодию, будто тоже "поет" гимн Украины. Пес не переставал подпевать до тех пор, пока не выключился громкоговоритель.
Читайте также о том, как собака помогла хозяину сорвать крупный джекпот. Также мы публиковали милое видео, на котором собака приревновала кота.
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