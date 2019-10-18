Собака исполнила гимн Украины и стала героиней сети. Дело в том, что мелодию было слышно из громкоговорителя и пес решил "подпеть".

Видео было опубликовано "Одиннадцатой отдельной бригадой" на странице в Facebook.

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На кадрах видно и слышно, как собака начинает завывать под мелодию, будто тоже "поет" гимн Украины. Пес не переставал подпевать до тех пор, пока не выключился громкоговоритель.

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