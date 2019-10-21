Разряды тока и крики людей: "стреляющий" вагон оставил пассажиров посреди поля (видео) [ Редактировать ]
На днях, во Львовской области, возле села Мшана, произошло ЧП. Видео с места происшествия опубликовал журналист Евгений Куксин на своей странице в Facebook.
В ролике видно, что электричка начала "стрелять" вспышками тока, появилось пламя. Люди в панике вынуждены выбегать из вагонов прямо в поле, некоторые из них несут вещи в руках. Также раздаются крики паники.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.
Ранее мы писали о том, что женщина выглянула из окна поезда и погибла. А в Киеве поезд сбил насмерть мужчину.
по теме
У Києві поліцейські вилучили наркотиків на понад 10 мільйонів гривень
Затриманий створив 6 інтернет-магазинів і через них приймав замовлення
Авиакатастрофа под Львовом: появилось видео с места происшествия
В пятницу утром, 4 октября, вблизи международного аэропорта "Львов" совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Людям оторвало головы: свидетели рассказали жуткие подробности авиакрушения под Львовом
В пятницу, 4 октября, под Львовом а авиакатастрофе погибли 5 человек
Авиакатастрофа под Львовом: названа причина крушения
В пятницу утром, 4 октября, во Львове совершил экстренную посадку самолет Ан-12
Дорога відчаю: освітяни перекрили Варшавську трасу
Нічим годувати сім'ї - зарплати немає три місяці, хоча їм обіцяли, що зароблене отримають до Дня вчителя