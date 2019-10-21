На днях, во Львовской области, возле села Мшана, произошло ЧП. Видео с места происшествия опубликовал журналист Евгений Куксин на своей странице в Facebook.

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В ролике видно, что электричка начала "стрелять" вспышками тока, появилось пламя. Люди в панике вынуждены выбегать из вагонов прямо в поле, некоторые из них несут вещи в руках. Также раздаются крики паники.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

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