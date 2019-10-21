Олег Гладковський вийшов на волю під заставу. 10 мільйонів 600 тисяч гривень внесли родичі колишнього першого заступника секретаря РНБО. Сума у 10 разів менша, ніж просили призначити прокурори. Із електронним браслетом на нозі, Гладковський був неговіркий.

Повідомив, що продовжуватиме голодування. Нагадаю, експосадовця підозрюють у зловживанні владою, впливі під час тендерів із закупівлі техніки для армії та в недостовірному декларуванні. Олег Гладковський прославився після скандального журналістського розслідування "Бігус-інфо". У ньому йшлося про схему збагачення на контрабанді російських деталей.

"Я буду захищати свою честь і гідність".

"Нам потрібно здати паспорти, будемо зараз проходить оголошення повного тексту рішення судді. Вважаю, що жодних підстав для притягнення його до кримінальної відповідальності за ті кримінальні правопорушення, що йому інкримінуються, немає", - говорить Руслан Волинець, адвокат Олега Гладковського.