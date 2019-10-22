Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно шокировала интимным признанием, поделилась с поклонниками несбывшейся детской мечтой. Оказалось, что звезда когда-то хотела связать свою жизнь с балетом. Об этом сама Оля рассказала в эфире одного из украинских телеканалов.

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Так, она отметила, что очень серьезно воспринимала свою мечту, однако препятствием в ее достижении стал большой рост.

"В детстве я очень хотела заниматься балетом, - признается Оля Полякова журналистам. - Я делала себе пуанты из папье маше и танцевала перед зеркальным шкафом. А в 7 лет пришла с мамой, чтобы меня взяли на балет. Они посмотрели на маму, посмотрели на меня и сказали: "Таких высоких балерин не бывает, идите домой, девушка".

Ранее сообщалось, что Каменских публично высмеяла Полякову, а также любовница Виктора Павлика ошарашила публику пикантным нарядом.