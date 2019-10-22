Квартира превратились в выжженное поле: парни неудачно зарядили гироскутер [ Редактировать ]
В Москве парни неудачно зарядили гироборд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Известно, что два брата 21-летний и 11-летний решили зарядить устройство.
"Позже про скутер забыли, только вот держать его в розетке больше четырех часов никак нельзя. Перегретый акк, вспышка - 20 кв. метров квартиры превратились в выжженное поле", - говорится в сообщении.
Пострадала также и соседка парней. Женщина потеряла сознание, ее спасли пожарные.
Раньше сообщалось о том, что под Одессой хозяева заживо сгорели в доме. А также под Ривне вспыхнуло химическое предприятие.
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