"Настоящая леди": Зеленская покорила образом [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский совместно с супругой Еленой приняли участие в интронизации императора Нарухито. Соответствующую публикацию первая леди сделала в популярной социальной сети.
Для мероприятия супруги выбрали эффектные наряды. Глава государства предстал во фраке, а первая леди остановила свой выбор на желтом платье, дополнив свой образ клатчем и лодочками похожего оттенка.
"Настоящая леди", "Невероятная", "Елена, вы красотка", - комментировали в сети.
Раньше сообщалось о том, что Елена Зеленская впечатлила захватывающим рассказом. А также Зеленская растрогала поклонников искренним признанием.
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