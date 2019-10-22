Сеяли зерно на предприятии: под Хмельницком эксплуатировали людей с психологическими отклонениями [ Редактировать ]
Под Хмельницком заведующая психоневрологического интерната предоставляла своему сыну предпринимателю, десятки пациентов для принудительного безвозмездного выполнения хозяйственных работ. Об этом сообщает "Сегодня".
Во время одного обыска, полиция зафиксировала факт пребывания на предприятии пяти пациентов интерната, которые сеяли зерно.
Заведующей и ее сыну полицейские уже объявили о подозрении.
Ранее сообщалось, что в Киеве банда открыла стрельбу по прохожим. А также, мужчина выстрелил в таксиста из-за трех гривен.
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