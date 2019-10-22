Под Хмельницком заведующая психоневрологического интерната предоставляла своему сыну предпринимателю, десятки пациентов для принудительного безвозмездного выполнения хозяйственных работ. Об этом сообщает "Сегодня".

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Во время одного обыска, полиция зафиксировала факт пребывания на предприятии пяти пациентов интерната, которые сеяли зерно.

Заведующей и ее сыну полицейские уже объявили о подозрении.

Ранее сообщалось, что в Киеве банда открыла стрельбу по прохожим. А также, мужчина выстрелил в таксиста из-за трех гривен.