Во вторник, 4 июня, под управлением полиции в Переяславе-Хмельницком проходит акция с требованием привлечь к ответственности убийц 5-летнего Кирилла Тлявова. Об этом сообщает "РБК-Украина".

В акции принимает участие до сотни людей. Они скандируют: "Полиция убила мальчика Кирилла". Здание отделения полиции забросали петардами и дымовыми шашками. Митингующие также используют салюты.

Участок охраняет несколько десятков полицейских особого назначения. Силу к протестующим они не применяют.

Раньше сообщалось о том, что начался суд на полицейскими, которых подозревают в убийстве ребенка. А также из-за смерти мальчика Министерство внутренних дел отстранило руководителей полиции в Переяславе-Хмельницком. Кроме того, в Киеве вечером в понедельник, 3 июня, более сотни активистов протестовали под зданием Министерства внутренних дел.