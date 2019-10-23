Специалисты узнали, как быстро похудеть. Об этом сообщает Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Врачи рассказали, что в основе метода лежат упражнения. Физическая активность лучше всего сжигает подкожный жир.

Ученые провели эксперимент с людьми, который страдают от лишнего весла. Одна группа делала зарядку до еды, вторая - после, а контрольная группа не делала вовсе.

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Оказалось, что занятие до еды снижает уровень инсулина в организме, а это позволяло вдвое быстрее сжигать жир. Вторая группа, занимающаяся после еды также худела, но не настолько активно, а контрольная группа не теряла вес.

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