В среду, 23 октября, в киевском супермаркете обнаружили крысу, которая бегала по прилавкам. Об этом сообщил Антон Страшко на своей странице в Facebook.

Вечером в супермаркете "Фуршет" он заметил крупную крысу.

"Работники сказали, что у них живет не одна крыса, а целая семья - более 5. Вообщем контактный ЗОО-Фуршет на районе", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось о том, что в США подросток открыл стрельбу в школе.