Крысы в хлебе: в киевском супермаркете обнаружили "гостей" [ Редактировать ]
В супермаркете обнаружили крысу / Фото: РБК-Украина
В среду, 23 октября, в киевском супермаркете обнаружили крысу, которая бегала по прилавкам. Об этом сообщил Антон Страшко на своей странице в Facebook.
Вечером в супермаркете "Фуршет" он заметил крупную крысу.
"Работники сказали, что у них живет не одна крыса, а целая семья - более 5. Вообщем контактный ЗОО-Фуршет на районе", - говорится в публикации.
Ранее сообщалось о том, что в США подросток открыл стрельбу в школе.
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