Південь Франції заливають рясні дощі у регіоні затопило кілька міст. Тисячу мешканців містечка Безьє довелося евакуювати, ще півтисячі лишилися без електрики.

У Аржелес-сюр-Мер автівки просто змивало водою, дороги залиті багнюкою. Минулося без жертв. За прогнозами синоптиків, така погода в регіоні протримається ще добу.

"Це щось неймовірне. Я ще не бачив, щоб вода так швидко прибувала. Двадцять років тут живу, але таке сталося вперше", - говорить Жан-Луї, житель затопленого регіону.