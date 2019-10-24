В Украине снова проверят уровень загрязнение воздуха [ Редактировать ]
Независимые лаборатории проверят загрязнение воздуха в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Миэнерго.
"По данным от Гидромедцентра, концентрации оксида углерода в период с 15 по 21 октября 2019 года в атмосферном воздухе большинства городов Украины оставались в своих привычных параметрах, то есть в тех значениях, которые для них свойственны. Но это не значит что воздух в городах чистый", - говорится в сообщении.
В Укргидрометцентре и ГСЧС заверили, состояние воздуха в пределах нормы. Оснований для волнения о значительных дополнительных источниках загрязнения воздуха нет.
"Чтобы еще раз проверить достоверность данных Министерство решило провести совместные измерения загрязнения воздуха с независимыми лабораториями. Результаты измерений мы сообщим", - резюмировали в Министерстве энергетики.
Ранее сообщалось о том, что на украинские рынки завезли ядовитый картофель.
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