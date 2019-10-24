Чем заменить антибиотики: ответ врачей [ Редактировать ]
Ученые провели исследования и выяснили, чем можно заменить антибиотики. Лечить некоторые инфекции в человеческом организме помогут бактериофаги. Это вирусы, которые уничтожают болезнетворные бактерии за короткий срок.
Отмечается, что главное преимущество бактериофагов в том, что стойкость микроорганизмов к ним не развивается.
Бактериофаги - это вещества, которые распространены в природе. Они "живут" в почве, воде, а также их легко получить в условиях лаборатории.
Также мы писали о том, какие продукты нельзя есть два дня подряд.
по теме
Какие продукты нельзя есть два дня подряд
Есть те блюда и продукты, остатки которых рекомендуется сразу выбрасывать
Какие продукты вызывают онкологию
Многие люди привыкли есть то, что им нравится, однако, далеко не все продукты полезны
Гамбургеры опасны для мужчин - ученые
Гамбургеры и другие разновидности фастфуда нарушают синтез "мужского гормона"
Какой популярный овощ портит зубы: ответ врачей
Врачи провели ряд исследований и выяснили, какой популярный овощ опасен для здоровья
Первые симптомы артрита
Артрит - одно из самых опасных заболеваний, при которой происходит поражение сустава