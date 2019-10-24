Ученые провели исследования и выяснили, чем можно заменить антибиотики. Лечить некоторые инфекции в человеческом организме помогут бактериофаги. Это вирусы, которые уничтожают болезнетворные бактерии за короткий срок.

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Отмечается, что главное преимущество бактериофагов в том, что стойкость микроорганизмов к ним не развивается.



Бактериофаги - это вещества, которые распространены в природе. Они "живут" в почве, воде, а также их легко получить в условиях лаборатории.

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