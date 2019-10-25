В Киеве включили отопление [ Редактировать ]
В пятницу, 25 октября, в Киеве начался отопительный сезон. Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго"за 10 дней планирует подключить все дома. Об этом на брифинге заявил замглавы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.
"С сегодняшнего дня в столице начинается отопительный сезон для жилого фонда города. Это будет происходить согласно графикам, согласованным с районными администрациями",- сказал он.
По его словам, школы и детские сады к отоплению начали подключать еще 30 сентября и 90% таких объектов уже подключены.
Это самый поздний пуск тепла в Киеве за последние годы. За это время киевляне сэкономили 130 млн грн, если сравнивать с запуском тепла 15 октября, как в прошлом году.
Ранее сообщалось, что в домах Украины включили отопление. Также обратите внимание на то, что в Киеве повысят тарифы на отопление
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