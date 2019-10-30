У Конгресі США оприлюднили текст резолюції щодо імпічменту Трампа. Голосування документу відбудеться завтра. Вразі прийняття, резолюція дасть змогу формалізувати процедуру імпічменту та перейти до наступного етапу розслідування звинувачень у цій справі.

Також резолюція виписує порядок слухання свідків у комітеті розвідки. А ще, за словами спікерки Палати Ненсі Пелосі, має допомогти вплинути на адміністрацію Трампа.

Раніше Білий дім відмовлявся надавати документи Палаті представників, а також забороняв свідчити у справі імпічменту.