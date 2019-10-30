В среду, 30 октября, в Киевской области произошло смертельное ДТП. В результате происшествия погиб человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Известно, что ДТП произошло на 76 км автодороги "Киев-Ковель-Ягодин" вблизи пгт Пискивка. По предварительным данным, водитель автомобиля "Nisan" не справился с управлением и врезался в металлический отбойник.

В результате на месте погибла женщина 1969 года рождения, два человека получили травмы и были переданы сотрудникам "скорой".

Детали происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что под Полтавой в жутком ДТП с грузовиком погибли люди.