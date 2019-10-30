Под Киевом авто вылетело в отбойник, есть жертвы [ Редактировать ]
В среду, 30 октября, в Киевской области произошло смертельное ДТП. В результате происшествия погиб человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Известно, что ДТП произошло на 76 км автодороги "Киев-Ковель-Ягодин" вблизи пгт Пискивка. По предварительным данным, водитель автомобиля "Nisan" не справился с управлением и врезался в металлический отбойник.
В результате на месте погибла женщина 1969 года рождения, два человека получили травмы и были переданы сотрудникам "скорой".
Детали происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что под Полтавой в жутком ДТП с грузовиком погибли люди.
по теме
Под Полтавой в жутком ДТП с грузовиком погибли люди
Авария произошла на автодороге Полтава - Александрия
Студентка шокировала полицейских "окровавленным" видом
В США студентка возвращалась с вечеринки в костюме героини фильма ужасов и попала в ДТП
В Днепре водитель на Mazda сбил пьяного мужчину
Водитель не успел среагировать и сбил мужчину, который перебегал дорогу
В Днепре во время ДТП Lexus перевернулся на крышу (фото)
Вследствие происшествия Lexus перевернулся и его выбросило на трамвайные пути
В Киеве BMW "влетел" в столб и вспыхнул (видео)
На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС