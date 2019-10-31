На Дніпропетровщині терміново збирають гроші на лікування 10-річного Володимира Осташка. У хлопчика рідкісний діагноз - Мезенхимальна хондросаркома. Після 4 курсів хіміотерапії в одній зі стамбульських клінік дитина невідкладно має пройти протоно-терапію в Австрії, - лише там є необхідне медобладнання. Інакше злоякісна пухлина у голові може знову проявитися.

Рахунок у 67 тисяч євро - непідйомний для родини. Тож рідні просять про допомогу небайдужих.

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Малювання, рідкісні прогулянки та ігри у гаджеті - це поки що єдині розваги Володі. З липня він проходить у Туреччині хіміотерапію. Мама хлопчика, Олена, розповідає - ще навесні синові стало зле, пішли до лікарні. Медики поставили діагноз - гострий двосторонній гайморит. Та вже за місяць безрезультативного лікування на МРТ у хлопчика виявили пухлину - 47 міліметрів.

"Они сами конечно были шокированы - врач нас сразу предупредила, что у вас времени очень мало, опухоль очень большая", - говорить Олена Білова, мати хворого хлопчика.

Хлопчика терміново відвезли на лікування в одну із турецьких клінік. Олена розповідає - після кожного блоку хіміотерапії сил у сина стає все менше. Інколи йому навіть тяжко розмовляти та рухатися.

"Химия 8 компонентная, она дает очень большие побочные эффекты. Она убивает не только клетки рака, она так же убивает клетки здоровые. Убивает иммунитет ребенка", - розповідає Олена Білова, мати хворого хлопчика.

Зараз родина Осташкових змушена екстрено збирати непідйомну для них суму - 67 тисяч євро. Стільки коштує наступний етап лікування - протонотерапія. Від неї тепер залежить життя дитини, - адже хіміотерапія не дала бажаного результату, за 4 курси пухлина зменшилася лише на 30 відсотків.

"Основним методом лікування при цьому захворюванні є протонна терапія. Після закінчення цих 4 курсів обов'язково треба її отримати. Якщо її не зробити, то пухлина може активізуватися. Якщо це станеться, то тоді навіть протонна терапія не допоможе", - зазначає Мюге Гокче, лікар-онколог клініки "Меморіал" (Стамбул).

Протонної установки немає ані в Україні, ані в Туреччині. Відгукнулася Австрія, яка готова прийняти хлопчика на лікування. Та де взяти таку шалену суму - батьки не знають.

"Я понимаю, конечно, что сейчас тяжело, и те, кто помогали они - тоже уже устали, не безразмерные возможности, у людей тоже свои семьи. Но нам надо как то тоже. Хотелось бы попросить людей, чтобы они нам помогли спасти нашего ребенка", - говорить Олена Білова, мати хворого хлопчика.

Відео з сином Олена записує та відправляє друзям Вови, які дуже переживають за нього. У 126 школі, де навчається хлопчик, провели ярмарок, щоб зібрати гроші. Долучилися і інші школи.

"Спасибо моей школе за ярмарок в мою честь и за помощь", - говорить Вова Осташко, хворий на Мезенхемальну хондросаркому.

"Просто, как гром среди ясного неба - в июле узнали, что у Вовы опухоль. И мы очень просим, весь коллектив школы помочь мальчику. Извините пожалуйста. Ну посильными небольшими средствами", - говорить Юлія Котляр, класна керівничка Вови Осташка.

Переказати бодай половину суми батьки мають вже за кілька найближчих тижнів. На Вовчика вдома з нетерпінням чекають його друзі. Кажуть, скучили за його жартами та спільними розвагами.

"Вова приходи скорее к нам в школу, мы по тебе скучаем!"

Подарувати Володимиру шанс на життя може кожен із нас. Необхідні реквізити ви зараз бачите на своєму екрані. Не будьте байдужими.

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Олена Білова, мама хворого хлопчика

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