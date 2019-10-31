В Киеве произошло смертельное ДТП: людей зажало в авто [ Редактировать ]
В четверг, 31 октября, в Киеве произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Известно, что во время перестроения автомобиля Daewoo Lanos в левый ряд, чтобы повернуть налево, в него на бешеной скорости въехал автомобиль Hyundai.
В результате аварии людей зажало в салоне автомобиля, их разблокировали спасатели.
Два человека получили серьезные травмы и были госпитализированы, еще один человек погиб на месте происшествия.
Раньше сообщалось о том, что в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, а также у маршрутки на ходу отвалились колеса.
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