Известная артистка Наташа Королева порадовала поклонников новой публикацией в популярной социальной сети. Певица опубликовала видео, где она танцует на украинском шоу в 2007 году.

"Мой бессменный партнер , мой гениальный Учитель танцев ! Я соскучилась !!! Ты помнишь как все это было !? Женечка, давай остановим бег времени и найдем в наших мегозагруженных графиках часочек , и потанцуем! Что скажешь?", - подписала видео Королева.

Данная публикация вызвала бурю комментариев у пользователей сети: "Трусы надень", "Кошмар какой", "Красотка","Очень красивая женщина! С шикарной фигурой- талия,бедра,грудь...Все красиво!", "Натуся ты бомба замедленного действия! Хочется смотреть на тебя бесконечно , а наряд супер!", "

Боже, как круто. Несколько раз пересмотрела, не отрываясь. Чудо просто".