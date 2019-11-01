"Трусы надень": Наташу Королеву жестко пристыдили [ Редактировать ]
Известная артистка Наташа Королева порадовала поклонников новой публикацией в популярной социальной сети. Певица опубликовала видео, где она танцует на украинском шоу в 2007 году.
"Мой бессменный партнер , мой гениальный Учитель танцев ! Я соскучилась !!! Ты помнишь как все это было !? Женечка, давай остановим бег времени и найдем в наших мегозагруженных графиках часочек , и потанцуем! Что скажешь?", - подписала видео Королева.
Данная публикация вызвала бурю комментариев у пользователей сети: "Трусы надень", "Кошмар какой", "Красотка","Очень красивая женщина! С шикарной фигурой- талия,бедра,грудь...Все красиво!", "Натуся ты бомба замедленного действия! Хочется смотреть на тебя бесконечно , а наряд супер!", "
Боже, как круто. Несколько раз пересмотрела, не отрываясь. Чудо просто".
Мой бессменный партнёр , мой гениальный Учитель танцев ! Я соскучилась !!! Ты помнишь как все это было !? Женечка @e_papunaishvili давай остановим бег времени и найдём в наших мегозагруженных графиках часочек , и потанцуем! Что скажешь? #учительтанцев #партнер #лучший #скучаю #наташакоролева #евгенийпапунаишвили
Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)
Раньше сообщалось о том, что Наташа Королева шокировала давним видео с Аллегровой и Киркоровым. А также Наташу Королеву заподозрили в алкоголизме.
А муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь.
А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами.
Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с внешним видом мужа Королевой.
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