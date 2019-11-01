В столице Индии Нью-Дели до 5 ноября экстренно закрыли все школы. Отмечается, что такие меры власти приняли из-за загрязнения воздуха чрезвычайного уровня. Об этом сообщает издание The Hindu.

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Известно, что причиной чрезвычайного загрязнения воздуха стало выжигание стерни для борьбы с сорняками и вредными насекомыми.

"В связи с повышением уровня дыма в Дели в результате сжигания стерни, загрязнение возросло. Правительство решило, что все школы в Дели будут закрыты до 5 ноября", - говорится в заявлении властей города.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии объявили красный уровень опасности.