В Индии экстренно закрыли все школы [ Редактировать ]
В столице Индии Нью-Дели до 5 ноября экстренно закрыли все школы. Отмечается, что такие меры власти приняли из-за загрязнения воздуха чрезвычайного уровня. Об этом сообщает издание The Hindu.
Известно, что причиной чрезвычайного загрязнения воздуха стало выжигание стерни для борьбы с сорняками и вредными насекомыми.
"В связи с повышением уровня дыма в Дели в результате сжигания стерни, загрязнение возросло. Правительство решило, что все школы в Дели будут закрыты до 5 ноября", - говорится в заявлении властей города.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии объявили красный уровень опасности.
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