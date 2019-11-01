В пятницу вечером, 1 ноября, председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий из-за секс-скандала. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта Буквы от статей 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета", - написал Яременко.

Фотокопию заявления он пообещал обнародовать не позже 23:00 1 ноября.

При этом Яременко уточнил, что передаст заявление председателю Верховной Рады "только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии "Слуга народа"".

Ранее мы писали о том, что депутат от "Слуги народа" прошел тест на полиграфе. Также сообщалось о том, что Зеленский жестко отреагировал на скандал со "слугами народа".