Гендиректор McDonald's лишился должности из-за служебного романа [ Редактировать ]
Стив Истербрук, генеральный директор американской корпорации McDonald's, подал в отставку из-за романтических отношений с сотрудницей. По мнению совета директоров, он нарушил политику компании, сообщает CNN.
Сам Истербрук написал письмо для коллег, в котором выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации и сказал, что согласен с решением совета директоров. Также он добавил, что время, проведенное им в качестве генерального директора, "было самым успешным в его карьере".
Вместо Истербрука на должность назначили Криса Кемпчинского, который ранее руководил подразделением McDonald's в США.
В своем письме экс-гендиректор назвал Кемпчински "идеальным исполнителем обязанностей генерального директора".
Истербрук работал на должности с 2015 года. С того времени акции McDonald's выросли примерно вдвое.
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