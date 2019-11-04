Полицейские поймали "велосипедного" вора [ Редактировать ]
Полицейским удалось поймать злоумышленника. Правоохранители подозревают мужчину в воровстве велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
На улице Грушевского злоумышленник угнал "горный" велосипед. Позже выяснилось, что это не единственная кража. Мужчина также похитил велосипед, припаркованный у стоматологической поликлиники.
Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения.
Злоумышленник признался в совершении краж и рассказал, что украденные велосипеды он продал незнакомым людям на одном из столичных рынков.
Ранее сообщалось, что в харьковской больнице случилась трагедия, а также в пустыне нашли труп известной модели.
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