Безпритульні. Єдиний у Миколаївській облаcті шаховий клуб уже більше року без власного приміщення. Реставраційні роботи почалися, а от коли завершаться, - невідомо. Чому - знає Марина Михайловська.

Богдан один з перспективних шахістів Миколаєва. Любов до цього виду спорту у хлопця - від батька. Але вже тривалий час із заняттями проблеми. Адже приміщення шахового клубу на ремонті.

"Труднощі з'явилися, діставатися до шахового клубу мені було зручніше, ніж діставатися приватної шахової школи. У шаховому клубі набагато цікавіше грати і місця більше", - говорить Богдан Біловіл, шахіст.

Донедавна в клубі займалося майже 400 шахістів. Регулярно влаштовували місцеві та всеукраїнські змагання. Тепер і тренерам, і вихованцям доводиться проситися до небайдужих колег. А календар змагань звіряють з роботою обласної ради, адже тепер турніри проводять у їхньому холі.

"Мізерна кількість дітей розпочали цього року займатися шахами. Якщо ми ще один рік пропустимо, то ми будемо тільки втрачати. І тоді говорити про спортивні здобутки, що ми мали - чемпіони Європи, світу. То ми про це можемо забути", - говорить Дмитро Горощенко, віце-президент Федерації шахів у Миколаївській області.

Шаховий клуб розташований у самому центрі Миколаєва. Колись це був старовинний маєток, за радянських часів тут працював міський відділ зв'язку. У 90-ті приміщення віддали шахово-шашковій школі. А кілька років тому будівля почала розвалюватися. Торік фінанси на ремонт знайшли 12 мільйонів гривень. Підготували стіни, укріпили фундамент. Але вже за декілька місяців роботи призупинили.

"Перерва була тому, що кошти були виділені в кінці червня. Приблизно з початку липня почалися роботи. Будівельна компанія своїми силами невеликі роботи робила", - говорить Ілля Лукін, начальник управління УКС Миколаївської ОДА.

Усе планували закінчити вже в грудні. Проте в зазначений термін не вкладаються. Як і в запланований кошторис. Адже під час ремонту з'ясувалося, що роботи тут набагато більше - заявили в підрядному підприємстві.

"Фундамент был подкопан на глубине 6.5 м. Планируемый объем по смете и по проекту был 208 кубов, по факту получилось 268. То есть 60 кубов бетона, работа, материал. Это произошло увеличение за счет более глубокого залегания фундамента", - говорить Олексій Чечелев, виконроб будкомпанії.

Тож коли завершиться ремонт шахової школи наразі невідомомо. Як і не відомо - чи виділять додаткові кошти. Адже затримками і перевитратами зацікавилася поліція і відкрила кримінальне провадження.