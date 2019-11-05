В бюджет Украины на 2020 год впервые заложат деньги на программу "Богатая школа для лучших результатов". На этот проект выделят 3,5 миллиарда гривен. Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук.

Также Кабмин хочет оптимизировать сеть школ в стране и увеличить расходы на образование на 16,4 миллиардов гривен.

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"Мы будем оптимизировать сеть школ, чтобы дети могли учиться в той школе, где есть квалифицированный учитель по каждому предмету и достаточное количество учебных материалов", - сообщает Гончарук.

Ранее сообщалось о том, в Херсоне школьники устроили разборки со стрельбой.