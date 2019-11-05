Школьникам начнут доплачивать за успехи в учебе [ Редактировать ]
В бюджет Украины на 2020 год впервые заложат деньги на программу "Богатая школа для лучших результатов". На этот проект выделят 3,5 миллиарда гривен. Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук.
Также Кабмин хочет оптимизировать сеть школ в стране и увеличить расходы на образование на 16,4 миллиардов гривен.
"Мы будем оптимизировать сеть школ, чтобы дети могли учиться в той школе, где есть квалифицированный учитель по каждому предмету и достаточное количество учебных материалов", - сообщает Гончарук.
Ранее сообщалось о том, в Херсоне школьники устроили разборки со стрельбой.
по теме
В Харькове трагически скончалась женщина
Так, в полицию поступило сообщение о том, что возле дома на земле лежит женщина без признаков жизни
Под Киевом банда избила мужчину и угнала авто
Пострадавший сразу обратился в полицию
В Днепре вспыхнул жилой дом, есть пострадавшие
По предварительной информации, в квартире живет пожилая женщина, которая очень плохо ходит
В Ривне пассажирский автобус "слетел" с шасси
Очевидцы ДТП также сообщают, что автобус вез детей
Погода в Украине на 3 ноября: что обещают синоптики
В воскресенье, 3 ноября, погода в Украине будет теплой и безветренной