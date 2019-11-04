В Днепре женщина внезапно скончалась в такси [ Редактировать ]
В воскресенье, 3 ноября, в Днепре случилось происшествие: во время поездки в такси умерла 59-летняя женщина. Точная причина смерти пока неизвестна, передает "Информатор".
По предварительной информации, семья - супруги и их 31-летний сын - вызвали службу такси с адреса на адрес в Амур-Нижнеднепровском районе. Все трое были выпившими.
Во время поездки женщина крепко уснула. Тревогу подняли тогда, когда уже подъехали к дому - ни на какие попытки разбудить ее женщина не реагировала.
Мужчины вызвали скорую помощь, а пока медики ехали, пытались привести ее в чувство сами. Врачи подъехали максимально оперативно, но им оставалось лишь констатировать смерть.
Что послужило причиной - пока неизвестно. Этим вопросом сейчас занимаются правоохранители.
Ранее сообщалось, что мужчина застрял на вершине трубы и умер.
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