В Киеве появилась маршрутка, в которой можно расчитаться банковском картой. Об этом сообщил директора департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Известно, что уже ездит маршрутка Киевпасстранса №208, на которой установлен валидатор для оплаты проезда синими карточками Kyiv Smart Card по маршруту универсам Беличи - Голосеевская площадь.

Читайте также В Киеве запустят новый транспорт через Троещину

По его словам, электронные средства оплаты проезда будут действовать во всех маршрутных такси Киевпасстранса, а позднее и у частных перевозчиков.

"Это не просто возможность рассчитаться карточкой за проезд. В других городах с безналичной оплатой информация о балансе и поездках сохраняется на карту пассажира. А в Kyiv Smart Card данные хранятся в облачной среде", - объяснил Юрий Назаров.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве запустят новый транспорт через Троещину. А также у маршрутки на ходу оторвались колеса, а также в Киеве маршрутка с пассажирами попала в ДТП.