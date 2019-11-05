В киевских маршрутках можно будет расплатиться картой [ Редактировать ]
В Киеве появилась маршрутка, в которой можно расчитаться банковском картой. Об этом сообщил директора департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.
Известно, что уже ездит маршрутка Киевпасстранса №208, на которой установлен валидатор для оплаты проезда синими карточками Kyiv Smart Card по маршруту универсам Беличи - Голосеевская площадь.
По его словам, электронные средства оплаты проезда будут действовать во всех маршрутных такси Киевпасстранса, а позднее и у частных перевозчиков.
"Это не просто возможность рассчитаться карточкой за проезд. В других городах с безналичной оплатой информация о балансе и поездках сохраняется на карту пассажира. А в Kyiv Smart Card данные хранятся в облачной среде", - объяснил Юрий Назаров.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве запустят новый транспорт через Троещину. А также у маршрутки на ходу оторвались колеса, а также в Киеве маршрутка с пассажирами попала в ДТП.
по теме
Радиация в Киеве: найдены источники излучения
В Киеве зафиксировали повышение радиационного фона
Погода в Киеве установила температурный рекорд
В понедельник, 4 ноября, в Киеве был установлен новый температурный рекорд
На Донбассе из-за мощного обстрела эвакуировали детей
На Донбассе произошел мощный обстрел
В Киеве водитель снес металлический забор (видео)
Как отмечает водитель, его подрезал неизвестный
В Киеве водитель задавил мать с ребенком
В субботу, 2 ноября, в Днепровском районе Киева на улице Алишера Навои случилось ДТП