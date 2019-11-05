Менять "зеленый" тариф не планируем - Герус [ Редактировать ]
Председатель энергетического комитета Верховной Рады Украины Андрей Герус заявил, что власти не планируют менять "зеленый" тариф и ищет возможность найти приемлемое для всех сторон решение. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телевизионном канале ICTV.
"Юлия Игоревна Кувалив из Офиса Президента и также господин Алексей Оржель проводил у себя круглые столы, для того, чтобы найти какой формат в ходе диалога, как эту проблему можно решить. Как можно найти какой-то инструментарий, какую модель, когда, с одной стороны, эти выплаты будут подъемными для государства, а с другой стороны они будут удовлетворять инвесторов, и все будут понимать, что государство поступает цивилизованно. На сегодняшний день происходит обсуждение такого вопроса. Никаких законопроектов по изменению "зеленых тарифов" у нас не зарегистрировано и не планируется быть зарегистрированными", - сказал Герус.
Он выразил надежду, что в результате широкого обсуждения удастся найти приемлемое для всех сторон решение. "Я надеюсь, что соответствующие рабочие группы и соответствующие круглые столы завершатся и будет дана какая-то концепция, которую можно будет уже потом обсудить и превратить в законопроект", - отметил Герус.
Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых тарифов" на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.
Ранее посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад заявил, что для инвесторов стабильные условия для инвестиций - это фундаментальный вопрос, и они негативно отреагируют на ретроспективный просмотр "зеленого тарифа".
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