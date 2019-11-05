Появились детали о любовнике Заворотнюк [ Редактировать ]
Российская актриса Анастасия Заворотнюк завела роман во время съемок сериала "Моя прекрасня няня" с Сергеем Жигуновым. Об этом рассказал в интервью сосед актера по даче в Абрамцево Сергей Заграевский.
"Заворотнюк оставляла впечатление очень милого человека с безукоризненным поведением. На ее лице всегда была улыбка. Даже когда возникали проблемы с той же уборкой снега, она никогда не возмущалась. Солнышко такое! У нее был веселый шпиц - он все время прибегал на наш участок и лаял", - рассказал Заграевский.
Также сосед рассказал, что он следит за состоянием актрисы и очень ждет ее выздоровления.
"В те времена, когда она приезжала в Абрамцево, на здоровье не жаловалась. Эта же болезнь возникает как из ниоткуда. Но мы все очень надеемся и верим, что Настя обязательно поправится", - резюмировал он.
Ранее сообщалось о том, что назвали цену лечения Заворотнюк.
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