Парк у Берліні прикрасить картина на траві [ Редактировать ]
Картина на траві прикрасила парк у німецькій столиці. Свій проєкт французький художник Сайп присвятив 30 річниці падіння Берлінського муру. Рукостискання зображене на так званому нічийному газоні, що розділяв східну і західну частини міста. І ніби символічно пов'язує їх. Робота виконана біорозкладнИми фарбами і не зашкодить рослинності. Це частина проєкту художника, який він має намір втілити в найбільших державах світу
"Цей проект є символом доброзичливості, свободи та взаємодопомоги. Його назва - "Поза стінами". Мені тридцять років. І це дуже символічно, адже цИми днями ми відзначаємо тридцяту річницю падіння Берлінської стіни", - говорить Сайп, художник.
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