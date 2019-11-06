Париж готується до Різдва. Яскраві новорічні декорації встановлюють скрізь у місті. В одному з універмагів перед відвідувачами ніби розкривається лантух з подарунками від Санти і на них висипаються гори іграшкових героїв - мишенята, папуги, курчата, - а далі всі персонажі оживають.

Загалом дев'ять сюжетних ліній. Щоб святкові персонажі рухалися - майстри використали понад півтори сотні електричних двигунів. Урочисте відкриття різдвяних декорацій заплановане на четвер.