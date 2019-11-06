В среду, 6 ноября, на трассе "Киев-Харьков" случилось серьезное ДТП. Так, водитель пассажирского автобуса столкнулся с грузовиком, в результате которого водитель последнего пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.

Сообщается, что в момент аварии в салоне находились 32 пассажира.

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"Водитель автобуса Temza, вероятно, уснул, из-за чего безопасная дистанция была недодержана. Это привело к тому, что 62-летний водитель автобуса совершил столкновение с грузовиком марки Mercedes, после чего наехал на колесоотбойник, который разделяет встречные потоки автодороги и съехал в кювет. Водитель грузовика сбил отбойник с правой стороны и съехал в кювет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры и водитель автобуса телесных повреждений не получили, а водитель грузовика был доставлен в больницу с травмами.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель "влетел" лоб в лоб такси и скрылся.