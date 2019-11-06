В Херсоне правоохранители задержали криминального авторитета, который подозревается в похищении элитных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП области.

В полицию позвонила 33-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ночью неизвестные злоумышленники незаконно завладели ее Range Rover. Правоохранители установили группу лиц, причастных к преступлению. Ими оказались известные в местных криминальных кругах граждане во главе со "смотрящим" на воле за Херсоном авторитетом.

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Задержанные подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как выяснилось, уганял автомобили организатор группы со своим сообщником. Они специализировались на престижных автомобилях. После угона транспорт оставляли на отстой в один из гаражей в Днепровском районе. Через несколько дней угонщики связывались с владельцем автомобиля и договаривались о его возвращении за отдельную сумму денег.

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