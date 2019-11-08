В четверг, 7 ноября, в Днепре по улице Караваева, 3 случилось ЧП. Так, в местном общежитии затопило четыре этажа. Причиной аварии стал прорыв трубы под крышей. В результате два верхних этажа отключили от электроснабжения, передает "Информатор".

Известно, что затопило всю центральную часть дома. Во избежание пожара пришлось отключить электричество на верхних двух этажах. Приехавшая аварийная служба поменяла поврежденную часть трубы и ликвидировала происшествие.

Комендант и представители предприятия сообщили, что проведут ремонт помещения. Электроснабжение до сих пор не подключили. На время работ жильцы переехали в комнаты, где есть свободные места.

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