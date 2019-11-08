Помер модельєр Патрік-Луї Віттон [ Редактировать ]
На 69 році життя помер Патрік-Луї Віттон. Він був дизайнером однойменного французького будинку моди, який спеціалізується на виробництві валіз і сумок, одягу, парфумерії та аксесуарів класу "люкс".
Модний будинок був заснований 1854 року. Технологія виготовлення його продукції за півтора століття особливо не змінилася, більше половини операцій досі виконуються вручну. Патрік-Луї продовжив сімейну традицію, приєднавшись до майстерні 1973 року. Його справу продовжують сини та внуки.
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