На 69 році життя помер Патрік-Луї Віттон. Він був дизайнером однойменного французького будинку моди, який спеціалізується на виробництві валіз і сумок, одягу, парфумерії та аксесуарів класу "люкс".

Модний будинок був заснований 1854 року. Технологія виготовлення його продукції за півтора століття особливо не змінилася, більше половини операцій досі виконуються вручну. Патрік-Луї продовжив сімейну традицію, приєднавшись до майстерні 1973 року. Його справу продовжують сини та внуки.