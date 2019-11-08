На Львівщині викрили масштабну наркомережу [ Редактировать ]
На Львівщині правоохоронці затримали одного з членів міжрегіонального угруповання, яке переправляло наркотики на Закарпаття. Ним виявився 48-річний дніпрянин. Під час огляду його автомобіля правоохоронці виявили півкілограмовий пакунок з метамфетаміном.
Силовики також провели обшуки в Ужгороді, Дніпрі, та Мукачеві. Вилучили наркотики, гроші та засоби зв'язку. Затриманого суд уже постановив взяти під варту з можливістю внесення застави у майже 2 мільйони гривень.
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