На Львівщині правоохоронці затримали одного з членів міжрегіонального угруповання, яке переправляло наркотики на Закарпаття. Ним виявився 48-річний дніпрянин. Під час огляду його автомобіля правоохоронці виявили півкілограмовий пакунок з метамфетаміном.

Силовики також провели обшуки в Ужгороді, Дніпрі, та Мукачеві. Вилучили наркотики, гроші та засоби зв'язку. Затриманого суд уже постановив взяти під варту з можливістю внесення застави у майже 2 мільйони гривень.