Люди заблокированы под землей: на шахте прогремел взрыв [ Редактировать ]
В пятницу утром, 8 ноября, в Германии на шахте "Теутшентал" прогремел взрыв, в результате чего двое человек пострадали и более 30 были заблокированы под землей. Об этом сообщает MZ.
Взрыв на шахте произошел после 9 часов утра. Сейчас известно, что в результате взрыва пострадали два человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, около 35 человек из-за взрыва оказались заблокированными под землей на глубине около 700 метров. Они находятся в безопасных помещениях и обеспечены кислородом.
Ранее сообщалось, что в Киеве загорелся детский сад, а также в Сумах вспыхнуло предприятие.
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