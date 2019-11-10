В Украину пытались ввезти опасный продукт [ Редактировать ]
В Украину не пустили партию томатов из Турции весом 23,5 тонны. Они оказались зараженными. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Помидоры были заражены южноамериканской томатной молью.
Вредоносный организм обнаружили 1 ноября при проведении фитосанитарного контроля импортных грузов в Одесской области. Товар вернули обратно в Турцию.
Ранее сообщалось о том, что на украинские рынки завезли ядовитый картофель.
по теме
Буллинг в школе: ребенка избили и закрыли в туалете
В Ивано-Франковске поиздевались над школьником средней школы
Школьник зверски поиздевался над женщиной
На Закарпатье школьник поиздевался над женщиной
В Таджикистане зверски убили 17 человек (фото)
В Таджикистане группа людей напала на пограничную заставу
Под Одессой мужчина с гранатой шокировал поступком
Под Одессой неизвестный шокировал местных жителей
Водитель "влетел" в остановку с людьми, есть жертвы
Отмечается, что в результате происшествия погиб один человек, еще 13 пострадали