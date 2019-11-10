В Украину не пустили партию томатов из Турции весом 23,5 тонны. Они оказались зараженными. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Помидоры были заражены южноамериканской томатной молью.

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Вредоносный организм обнаружили 1 ноября при проведении фитосанитарного контроля импортных грузов в Одесской области. Товар вернули обратно в Турцию.

Ранее сообщалось о том, что на украинские рынки завезли ядовитый картофель.