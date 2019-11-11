В популярной социальной сети появилось видео, которое повергло в шок не один десяток людей. На ролике видно, как мужчине делают стрижку огнем.

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"Мне бы такие нервы, как у мужчины", "Такое лицо невозмутимое", "Ужас" ,"Запах" ,"Главное, чтобы наши парикмахеры это не увидели", "Вам не горячо?" - писали пользователи сети.

Раньше сообщалось о том, что кот открыл свой "магазин" и стал звездой сети. А также беззаботный кабан не на шутку разозлил львов.