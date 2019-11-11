Пользователи сети шокированы "огненной стрижкой" [ Редактировать ]
Иллюстративное фото: FoxTime
В популярной социальной сети появилось видео, которое повергло в шок не один десяток людей. На ролике видно, как мужчине делают стрижку огнем.
Читайте также Девушка шокировала трюком с яблоком (видео)
"Мне бы такие нервы, как у мужчины", "Такое лицо невозмутимое", "Ужас" ,"Запах" ,"Главное, чтобы наши парикмахеры это не увидели", "Вам не горячо?" - писали пользователи сети.
Раньше сообщалось о том, что кот открыл свой "магазин" и стал звездой сети. А также беззаботный кабан не на шутку разозлил львов.
по теме
Prev Next
07 ноября 2019 19:50
Пряди сыпались на пол: во время окрашивания у девушки расплавились волосы
Из-за неудачного окрашивания в домашних условиях девушка потеряла часть волос
11 ноября 2019 12:12
Кому обязательно повезет 11 ноября - ответ астролога
Судьба человека зачастую преподносит сюрпризы
11 ноября 2019 11:06
Украинка героически завоевала победу на этапе Кубка мира
Украинская спортсменка завоевала бронзу
11 ноября 2019 09:50
Заговор на 11 ноября
11 ноября вы сможете с легкостью избавиться неудач в делах