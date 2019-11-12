Храп может предвещать серьезные нарушения - медики [ Редактировать ]
Многие люди страдают таким явлением, как храп. Часто люди не обращают внимание на свой или партнера храп, однако, специалисты отмечают, что это может быть крайне опасно для здоровья.
Итак, храп принято условно делить на опасный для жизни и неопасный. Второй вариант мешает окружающим, не дает возможности выспаться и получить удовольствие от сна.
По статистике, в нашей стране ежегодно от инфаркта умирает более 100 тысяч человек, а от инсульта - свыше 50 тысяч. Среди них большая часть людей, которые страдают храпом.
Очень часто храп усиливается у тех, кто употребляет алкоголь и табак.
В 25 процентах случаев от храпа помогает более низкая и жесткая подушка, а также полоскание носоглотки морской водой перед сном. Помимо слабости мягкого неба, причиной болезни может быть искривленная носовая перегородка.
Если вы начали храпеть на боку, а не на спине, стоит подумать: это только храп или что-то более опасное, к примеру, апноэ - остановка дыхания во сне.
Ранее мы также писали о том, как снизить риск инфаркта.
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