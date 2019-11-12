Війна на Донбасі: на фронті зафіксували 16 обстрілів [ Редактировать ]
Одного українського військового поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Минулої доби бойовики 16 разів відкривали вогонь по наших позиціях.
Російські найманці гатили із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів та кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Під ворожими атаками опинилися захисники Луганського, Південного, Гнутового та Верхньоторецького. Неспокійно було і біля Богданівки - поза межами ділянки розведення.
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