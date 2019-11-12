На Прикарпатті після медичної операції впав в кому 34-річний чоловік. Вже більше двох тижнів він не приходить до тями. Пояснити що сталося, і який діагноз - лікарі і досі не можуть. Родичі винуватять в трагедії анестезіолога. Чи була лікарська помилка? Намагались зсувати мої колеги.

Без свідомості, і на апараті штучного дихання. Тридцяти чотирирічний Олег Якуц в реанімації вже більше двох тижнів. Дружина Іванна розповідає - чоловік, коли гуляв з дітьми, впав і зламав руку. Перелом виявився дуже складним, і потребував хірургічного втручання. Олегу провели планову операцію.

"Був повністю здоровим, у нього ніяких проблем зі здоров'ям не було. Зайшов він в операційну своїми ногами вийшов в стані коми", - говорить Іванна Бутницька-Якуц, дружина пацієнта.

Нині в чоловіка температура майже сорок, та пневмонія. Але що сталося і який точний діагноз - медики відповісти не можуть. Кажуть, аналізи та огляд, які були проведені перед операцією - жодних протипоказань не виявили. Під час самого хірургічного втручання вони теж діяли згідно з протоколом.

"Ми констатуємо, що є кома два на грунті дистомаболічної інсифолопатії підгрунтям якої є гіпоксія головного мозку. Звідки вона взялася на сьогоднішній день ми не можемо до кінця встановити. Ми сходимось на тому що гіпоксія могла бути на введення якось середника а може це була неконтрольовага гіпоклімія при підготовці до операції", - говорить Тарас Василик, головний лікар першої Івано-Франківської міської лікарні.

Та рідні Олега винуватять у всьому анестезіолога. Кажуть, той допустився помилки. Залишив чоловіка ще в операційній, і не займався виведенням його від наркозу.

"Медперсонал повідомив що під час операції коли вже почали зашивати почав приходити до свідомості. І йому ще дали додатково дозу наркозу, яку я не знаю. Але відповідно людина заснула", - говорить Іванна Бутницька-Якуц, дружина пацієнта.

Що насправді сталося за дверима операційної запитати в анестезіолога ми не змогли. Чоловік вже тиждень у відпустці. Втім, його колеги запевняють операція пройшла без будь-яких ускладнень.

"Операція проводилась планово, пацієнт обстежувався чотири дні у нашій клініці, виконана згідно протоколів в плановому порядку. Жодних ускладнень під час операції не було", - говорить Віталій Гуцуляк, доцент кафедри травматології.

Чи припустився анестезіолог помилки, тепер з'ясовують правоохоронці. Родичі звернулися до них із заявою. В поліції відкрили кримінальне провадження через неналежне виконання медиками своїх професійних обов'язків. Якщо провину доведуть, лікареві загрожує до двох років позбавлення волі.